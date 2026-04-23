Von 12. bis 16. April begab sich die 2. Fachschule für Sozialberufe mit Pflegeassistenz des Bildungszentrums Nord Rottenmann auf Klassenfahrt nach Berlin. Die Reise verband gezielt ausbildungsrelevante Inhalte mit deutscher Zeitgeschichte und gemeinsamen Freizeiterlebnissen.

So ermöglichte etwa der Besuch der Ausstellung „Körperwelten“ den Schülerinnen und Schülern eindrucksvolle Einblicke in die menschliche Anatomie. Außerdem stand ein Workshop an der Charité, einem der renommiertesten Gesundheitsstandorte Europas, am Programm.

Geschichte hautnah erleben

Im DDR- und im Spionagemuseum sowie bei der Erkundung eines ehemaligen Bunkers tauchten die angehenden Pflegeassistenten in die deutsche Zeitgeschichte ein. Erlebnisse wie gemeinsame Karaokeabende oder eine Schiffsfahrt auf der Spree rundeten die Klassenfahrt ab.