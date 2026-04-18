Zum Regionsfrühstück unter dem Motto „Politik & Croissants“ hat die Volkspartei Bezirk Liezen kürzlich ins Spirodom Admont geladen. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus den Ortsgruppen der Region folgten der Einladung.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der persönliche Austausch zu aktuellen Themen aus Politik, Wirtschaft und Region. In entspannter Atmosphäre nutzten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit zur Vernetzung und zum direkten Dialog.

Das Treffen wurde von Bezirksparteiobmann Armin Forstner eröffnet, Gastgeber im Spirodom war Thomas Nebl. Solche Formate seien ein wichtiger Bestandteil der regionalen Zusammenarbeit, wurde betont.