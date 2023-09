Es war ein gesalzener "offenen Brief", der in den vergangenen Tagen die Schladmingerinnen und Schladminger erreichte. Hans-Moritz Pott hatte seinem ehemaligen Parteikollegen Hermann Trinker auf vier Seiten für inkompetent erklärt und seinen Rücktritt gefordert. Nach diesem Schlagabtausch wirkte die erste Gemeinderatssitzung der WM-Stadt am heutigen Mittwoch durchaus zahm.