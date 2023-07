Nach dem heftigen Unwetter, das am späten Dienstagnachmittag über den Bezirk gezogen ist und für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt hat, waren am Mittwoch viele Schäden großteils beseitigt. In Haus im Ennstal etwa sei "fast alles abgearbeitet", hieß es am Vormittag seitens der Gemeinde. "An einem Tag wie dem Dienstag hat man wieder einmal gesehen, wie wichtig die Feuerwehren sind", richtete Bürgermeister Stefan Knapp den Einsatzkräften seinen Dank aus.