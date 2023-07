Alarm für elf Wehren am Mittwoch gegen 5.30 Uhr: In der Müllanlage im Hauser Ortsteil Oberhaus ist Feuer ausgebrochen. "Vor Ort ist der ganze Abschnitt Schladming. Die Einsatzkräfte haben den Brand soeben – nach nicht einmal einer Stunde – unter Kontrolle bringen können", informierte Christoph Schlüßlmayr, Sprecher des Bereichsfeuerwehrverbandes, um 6.30 Uhr.

© BFV Liezen/Schlüßlmayr

Ein Mitarbeiter hatte den Brand entdeckt und daraufhin die Feuerwehr alarmiert. Das Feuer hatte in einer Sektion der Anlage, in der rund 20 Tonnen Gewerbemüll gelagert waren, seinen Ausgang genommen und "drohte, sich auf die Dachkonstruktion und weitere Sektionen auszubreiten. Das konnte durch das rasche Eingreifen ebenso verhindert werden wie ein Übergreifen auf das in unmittelbarer Nähe gelegene Biomasse-Heizwerk", so Schlüßlmayr weiter. Wegen der starken Rauchentwicklung musste dem Feuer unter schwerem Atemschutz zu Leibe gerückt werden.

© KK

Bereichsfeuerwehrkommandant Reinhold Binder fand lobende Worte für die 111 eingesetzten Feuerwehrleute: "Gerade erst eingerückt von den fordernden Unwettereinsätzen, stehen Männer und Frauen erneut im Großeinsatz, um Schaden an Sachwerten und Umwelt zu verhindern."

© KK

Die Nachlöscharbeiten werden noch mehrere Stunden andauern, hieß es am frühen Mittwochvormittag. Verletzt wurde niemand. Der Brand "dürfte durch Selbstentzündung des gemischt gelagerten Gewerbemülls ausgelöst worden sein", berichtete die Polizei zu Mittag.