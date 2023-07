Spatenstich für die neue Zufahrt zur Kulm-Schanze vollzogen

Anfang August starten die Arbeiten für die neue Zufahrtsstraße zur Kulm-Schanze in Bad Mitterndorf. Am Dienstag erfolgte der Spatenstich. In Liezen fiel später auch noch der Startschuss für B-113-Sanierung samt Errichtung eines Geh- und Radwegs.