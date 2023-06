Mittwochnachmittag kam es auf der B 145 in Richtung Bad Aussee zu einer fahrlässigen Körperverletzung, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Ein 15-jähriger Mopedlenker wollte von der B 145 links abbiegen, dennoch setzte ein hinter ihm fahrender Pkw-Lenker aus Hallein zum Überholen an. In weiterer Folge streifte der Pkw das Moped. Der 15-Jährige kam zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades.