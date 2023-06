Sechs Verletzte: Zwei Frauen nach Frontal-Kollision in Spitäler geflogen

Großaufgebot an Rettungskräften nach einem Unfall am Freitagabend auf der B 320 bei Michaelerberg-Pruggern. Zwei Schwerverletzte wurden mit Notarzt-Hubschraubern in Spitäler geflogen.