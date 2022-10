Ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Liezen war seit 7. Oktober 2022 gegen 10 Uhr von seinem Wohnsitz in Altaussee abgängig. Seit dieser Zeit suchte ein Großaufgebot an Bergretter:innen aus dem Ausseerland mit der Alpinpolizei und vier Einsatzteams der Bergrettung Steiermark Lawinen-und Suchhundestaffel die abgängige Person am Loser in Altaussee. Drei Polizeihubschrauber unterstützten mittels Wärmebildkamera sowie einem speziellen polizeilichen Handyortungsgerät. Am Samstag, 8. Oktober, gegen 10 Uhr, wurde die abgängige Person stark unterkühlt auf einem Wanderweg von einer zufällig vorbeikommenden Wanderin gefunden. Sie leisteten Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Nach Erstversorgung durch die Bergretter:innen wurde der Verletzte mittels Taubergung vom ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 14 gerettet und zu einem Zwischenlandeplatz geflogen. Von dort wurde der Mann in das LKH Salzburg eingeliefert.