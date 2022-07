Evangelische Aktion mit katholischer Unterstützung zugunsten fairer Asylverfahren: Am Donnerstagabend hatte der Präsident der Katholischen Aktion Österreich (KAÖ), Ferdinand Kaineder, gemeinsam mit einer Pilgergruppe an einer Mahnwache der evangelischen Pfarre Schladming teilgenommen. Mit der Mahnwache, die seit drei Jahren regelmäßig in der Pfarre stattfindet, soll ein Zeichen der Solidarität mit zu Unrecht abgeschobenen Menschen bzw. Flüchtlingen insgesamt gesetzt werden.