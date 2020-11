Facebook

Feuerwehr zog das Auto aus dem Graben © FF Gröbming

Sirenenalarm für die Feuerwehren Michaelerberg, Gröbming und Stein an der Enns am Donnerstagabend: Am Michaelerberg war ein Auto aus vorerst unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gestürzt. Nachdem der Lenker keine Rückmeldung gab, setzte das ECALL-System des Autos einen automatischen Notruf ab.