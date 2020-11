64 Corona-Patienten im Bezirk Liezen Hospitalisierungen: "Wenn wir jetzt nicht die Kurve bekommen, wird es prekär"

Facebook

In Schladming, wo zurzeit 14 Personen mit Covid-19 behandelt werden, herrscht strengstes Besuchsverbot © Veronika Höflehner

Am Dienstag wurden 64 Personen im Bezirk Liezen aufgrund einer Covid-19-Erkrankung in den drei Spitälern Schladming, Rottenmann und Bad Aussee behandelt. 14 davon liegen in der Klinik Diakonissen Schladming, 50 im Spitalsverbund Rottenmann/Bad Aussee. Sechs Patienten sind in Rottenmann in Intensivbehandlung.