Ein Christbaum namens Paula geht auf Reisen

Auch heuer ziert ein Weihnachtsbaum aus dem Gröbmingerland den Weihnachtsmarkt in Frankfurt am Main. Der Weihnachtsmarkt auf dem Römerberg kann zwar in diesem Jahr wegen Corona nicht in gewohnter Form stattfinden, gerade deshalb sei aber die 30 Meter hohe Fichte aus dem Ennstal ein Zeichen der Freundschaft in schwierigen Zeiten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Weihnachtsmarkt auf dem Römerberg in Frankfurt wird (in normalen Zeiten) von bis zu 3,5 Millionen Besuchern gestürmt © dpa/Rumpenhorst

Ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk macht sich demnächst auf den langen Weg aus dem Gröbmingerland nach Frankfurt am Main. Die knapp 30 Meter hohe Fichte mit dem Namen „Paula“ aus der Gemeinde Mitterberg-St. Martin wird in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt in Frankfurt am Main zieren. Benannt ist der Weihnachtsbaum, der per Tieflader nach Deutschland reisen wird, nach der berühmten Schriftstellerin Paula Grogger aus Öblarn, die nicht zuletzt mit ihrem Werk „Das Grimmingtor“ in die Literaturgeschichte einging.