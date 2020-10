Facebook

Große Freude über die Auszeichnungen bei den Vertretern der Reiteralm ... © Reiteralm Bergbahnen

In Rattenberg (Tirol) wurden kürzlich die Sommer-Awards und Gütesiegel an die Bergbahnen übergeben. Gleich acht Auszeichnungen erhielten die Planai-Hochwurzen-Bahnen, sie wurden zum „Aufsteiger des Jahres gekürt“. Planai-Chef Georg Bliem nahm den Award für das „Beste Seilbahn-Management“ entgegen, zudem gab es Ehrungen für das beste Marketing, die Freundlichkeit des Kassen-Teams, die besten Kinderangebote und auch in der Kategorie „Sicherheitstrophy“ erhielt man einen Preis. Die Verantwortlichen durften als Krönung noch das „Internationale Pistengütesiegel“ und das „Internationale Rodelbahngütesiegel“ in Empfang nehmen.