Von Existenzdruck und Chancen"Die Bergbauern sind das Immunsystem unserer Region"

Siegfried Steiner verfasst eine Doktorarbeit über „bergbäuerliche Familienbetriebe in einer Tourismusregion“. Ein Gespräch über Existenzbedrohung, aber auch über Chancen. Und ein ganz konkreter Ansatz, Dinge in unserer Region zu verändern.

Die Kulturlandschaft im Alpenraum wird seit Jahrhunderten von bäuerlichen Familienbetrieben gepflegt und geprägt. Die Bergbauern sind allerdings heute einem starken Existenzdruck ausgesetzt © Martin Huber

Siegfried Steiner ist ausgebildeter Bilanzbuchhalter, hat Public Management und Rechtswissenschaften studiert und arbeitet seit 2016 als Amtsleiter in der Gemeinde Ramsau am Dachstein. Auf seine bäuerlichen Wurzeln, die in Haus im Ennstal liegen, ist er stolz. Sie haben ihn geprägt und auch bei der Auswahl seines Dissertations-Themas inspiriert. Am 29. Oktober hält er im Schladminger Klangfilmtheater dazu einen Vortrag und spricht über „die Herausforderungen und die Zukunft von bergbäuerlichen Familienbetrieben in einer Tourismusregion – am Beispiel der Region Schladming-Dachstein“.