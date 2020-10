Stiftsgymnasium mit Kritik an überfüllten Bussen„Die Situation ist für die Schule untragbar“

Der Direktor des Stiftsgymnasiums Admont kritisiert die Situation bei den Bustransporten und fordert die Rückkehr der Personenzüge von Selzthal nach Admont ein. Eine Petition zum Ausbau von Bahnverbindungen läuft ab dieser Woche in der ganzen Region an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Stiftsgymnasium Admont präferiert eindeutig den Schülertransport mit der Bahn. Auch andere Bevölkerungsgruppen sollen profitieren © Marcel Peda

"Für die Schule ist die derzeitige Situation des Schülertransportes untragbar“, bringt Pater Thomas Stellwag-Carion, Direktor des Stiftsgymnasiums Admont, die massive Kritik an überfüllten Schülerbussen auf den Punkt. Im Gegensatz zu anderen großen Schulstandorten ist das Stiftsgymnasium, seit der Bahnbetrieb an Wochentagen auf der Gesäusestrecke im Jahr 2009 eingestellt wurde, öffentlich nur mit Bussen oder mit Privat-Pkw erreichbar. Vor 2009 sei der Transport der Schüler mit der Bahn „die deutlich angenehmere und sicherere Lösung“ gewesen, so der Direktor, der auch deutliche Vorteile für die Erreichbarkeit von Admont durch eine Bahnanbindung sieht. Die Initiative, die 14 Kilometer lange Bahnverbindung zwischen Selzthal und Admont wiederherzustellen, „wird vom Stiftsgymnasium Admont und der Benediktinerabtei Admont in höchstem Maße unterstützt und mitgetragen“.