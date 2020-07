Facebook

Insgesamt 14 Feuerwehren aus dem Bezirk Liezen kämpften am Samstag in Donnersbachwald gegen die Flammen (Symbolbild) © Gert Eggenberger

14 Feuerwehren aus dem Ennstal kämpften am Samstag bis in die späten Abendstunden gegen einen Großbrand in Donnersbachwald. Wie aus Kreisen der Feuerwehr bestätigt wurde, dürfte das Sportgeschäft im Bereich der Riesneralm-Talstation am südlichen Ortsende von Donnersbachwald bei dem Brand weitgehend zerstört worden sein.