Die Feuerwehr musste in Bad Aussee am Wochenende wieder zu einer Schlangenrettung ausrücken. Dieses Mal bekam man es mit einem größeren Exemplar zu tun.

Schlange hatte in Wohnhaus vorbeigeschaut © FF Bad Aussee

Am Wochenende gab es Alarm für die Feuerwehr in Bad Aussee, der Grund: eine Schlange. Das Tier hatte sich in ein Wohnhaus in der Altausseerstraße verirrt - die Einsatzkräfte fingen die Schlange ein und entließen sie am Traunufer in die Freiheit.