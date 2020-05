Facebook

O'zapft wird in Aich erst 2021 wieder © Dorit Burgsteiner

Egal ob am 1. Mai in Irdning oder das Narzissenfest in Bad Aussee: Viele Großveranstaltungen im Bezirk mussten und müssen derzeit abgesagt werden. Während kleinere Festivitäten auf Ausnahmen und Lockerungen im Sommer hoffen, hat man sich nun auch in Aich zu einer Absage entschieden: "Aufgrund der derzeitigen Situation bzgl. COVID-19 und der Ungewissheit, wie sich die Bestimmungen und Erlässe der Bundesregierung bis Herbst 2020 entwickeln werden, haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, den Aicher Kirtag 2020 abzusagen", heißt es auf der Facebook-Seite der Aicher Herbst-Kultur. Die Veranstaltung wird auch nicht in abgespeckter Form durchgeführt - erst kommendes Jahr geht's weiter: "Wir bitten um euer Verständnis und freuen uns auf ein Wiedersehen 2021! Termin: 11.09.2021".