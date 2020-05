Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Gala 2019 © GEPA pictures

"Hoch vom Dachstein an, wo der Aar noch haust, bis zum Wendenland am Bett der Sav’ ..." In der weiß-grünen Landeshymne wird sie seit jeher besungen, die Vielfalt des Steirerlandes. Und so unterschiedlich die Regionen des Bundeslandes sind, so mannigfaltig sind auch die Sportler hierzulande. Das zeigt sich Jahr für Jahr eindrucksvoll bei der Galanacht des steirischen Sports mit den Sportlern, Trainern und Mannschaften des Jahres. Ein fester Bestandteil des Festakts ist auch die Kür der beliebtesten Nachwuchssportler.

Die Corona-Pandemie verhinderte zwar die Gala 2020, die Wahl der Kleinen Zeitung und der Österreichischen Sporthilfe rückt die jungen Athleten aber dennoch ins Rampenlicht. Stellvertretend für Abertausende junge Sportler wurden auch heuer 30 Nachwuchshoffnungen nominiert und noch bis Montag um 23.59 Uhr können die Stimmen beim Online-Votum unter www.kleinezeitung.at/sportlerwahl abgegeben werden.

Nordische und alpine Wintersportler, Schwimmer, Radler, Leichtathleten, Kraftsportler, aber auch Eishockeyspieler sowie Fuß-, Hand- und Volleyballer – das Steirerland hat viel zu bieten. Aber sehen Sie selbst, was die 30 Nominierten alles geleistet haben.

Die Wahl 30 Mädchen und Burschen stehen bei der Wahl der Kleinen Zeitung zum beliebtesten Nachwuchssportler des Jahres zur Auswahl. Die Abstimmung ist

über das Online-Formular unter

www.kleinezeitung.at/sportlerwahl und

in der Kleine-Zeitung-App möglich.

Die Wahl ist bis Montag um 23.59 Uhr geöffnet.

Die Wahl soll in der Covid-19-Krise für die jungen Sportler ein Leuchtfeuer am Firmament und ein Ansporn zugleich sein, auch in dieser schwierigen Zeit den Fokus nicht zu verlieren und weiterzuarbeiten. Was gefragt ist: mitstimmen! Hier können Sie den ganz persönlichen Favoriten auswählen und so mitentscheiden, wer die Nachfolge von Volleyballerin Marie Bruckner und Radfahrer Martin Messner antreten wird.