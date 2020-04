Frühstart für die Ennstaler Erdäpfel

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Ein bisschen früher als sonst kommen heuer in Aigen die Erdäpfel in den Ackerboden © Martin Huber

Ganz langsam, in gemütlichem Schritttempo, fährt ein schmaler Traktor schnurgerade in den Ackerfurchen auf dem Ennsboden. Böiger Wind wirbelt die trockene Erde auf. Es staubt teilweise heftig. Die Szenerie erinnert an winterliche Schneeverwehungen. Davon völlig unbeeindruckt arbeiten zwei Frauen auf einer Kartoffellegemaschine hinter dem Traktor. Sie achten darauf, dass zwei kleine Förderbänder gleichmäßig bestückt werden. Fehlende Erdäpfel legen sie blitzschnell nach. Nimmt die Maschine zu viele Erdäpfel auf, entfernen sie diese. Jeder Handgriff sitzt.