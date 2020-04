Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Das Team besteht aus zwei Rettungssanitätern, die sich als Fahrer und Probenabnehmer abwechseln © Rotes Kreuz

"Es sind Zeiten, die es im Regelfall nicht gibt – aber wir haben uns daran gewöhnt, es ist eigentlich schon zur Routine geworden“, sagt Bezirksrettungskommandant Gernot Leitner über die Herausforderungen, mit denen sich das Rote Kreuz im Bezirk Liezen in Sachen Coronavirus konfrontiert sieht. Seit mehreren Wochen gibt es im Bezirk ein eigenes Covid19-Probenabnahmeteam, zwei spezielle geschulte Sanitäter sind fünf Tage die Woche unterwegs. „Im Schnitt nehmen sie zehn bis 15 Proben am Tag und legen dabei 300 bis 400 Kilometer zurück“, berichtet Leitner. An den restlichen beiden Tagen übernimmt ein Team aus einem anderen Bezirk, „auch wir unterstützen andere Regionen, waren etwa erst kürzlich im Murtal unterwegs“, sagt der Bezirksrettungskommandant.