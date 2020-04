Facebook

In der Schafalm, nahe der Bergstation der Planai, haben bis zu 500 Leute Platz, im Sommer arbeiten gut 20 Leute im Betrieb. © KK

Schwer verdauliche Kost ist es – im übertragenen Sinne – an der die heimischen Hüttenwirte in diesen Wochen zu kauen haben. Noch ist einigermaßen ungewiss, wann die Hüttenbetreiber in die Sommersaison starten können und unter welchen Auflagen sie dann ihre Betriebe organisieren müssen. Die aktuelle Ungewissheit bringt Gottlieb Stocker, Wirt der Hochwurzenhütte in Schladming, auf den Punkt: „Momentan leben wir sozusagen aus der Gerüchteküche. Wirklich genau weiß ich eigentlich noch nichts.“