25.000 Menschen feierten den Palmsonntagsgottesdienst in der Stiftskirche Admont live im Internet mit © (c) thomas sattler photography

Aufgrund der Regierungsmaßnahmen, die einer weiteren rasanten Ausbreitung des Corona-Virus entgegenwirken sollen, hat sich das Benediktinerstift Admont unter Abt Gerhard Hafner dazu entschlossen, die Karwochen- und Ostergottesdienste, die die Mönche gemeinsam feiern, via Livestream online zu übertragen. So sei es trotzdem möglich, dass wir als Kirche Tod und Auferstehung Jesu in Gebet und Gottesdienst verbunden gemeinsam feiern, hieß es in einer Aussendung aus dem Stift.