© Monika Wisniewska - Fotolia

Nur einzeln dürfen derzeit die Besitzer von vierbeinigen Patienten in die Räumlichkeiten von (Amts-)Tierarzt Robert Gruber, der in Gröbming eine Ordination betreibt – „egal, ob zum Medikamentenkauf oder ob ein Tier behandelt werden muss“. Es gilt, die Hände zu desinfizieren, wer „krank ausschaut, bekommt im Zweifelsfall einen Mundschutz“, so Gruber. In der Praxis wird der erforderliche Sicherheitsabstand eingehalten, Berührungen vermieden, wenn „es um kleinere Sachen geht, werden die Tiere zu uns hereingereicht und wir geben sie dann wieder hinaus“, erklärt Gruber. So oder so ähnlich sieht der Betrieb in allen Tierarztpraxen des Bezirkes derzeit aus, sagt der Amtstierarzt.