Weder am Flughafen Wien-Schwechat, noch am Flughafen München oder am Grenzübergang Walserberg wurden Schladminger Urlauber auf ihren Gesundheitszustand kontrolliert. Alle befinden sich nun in selbstgewählter Quarantäne.

Ankommende am Flughafen Schwechat. Laut Berichten von Schladmingern werden dort viele nickt kontrolliert. © APA/ROBERT JAEGER

Ratlosigkeit herrscht am Montag bei einigen Schladmingern nach der Heimkehr aus dem lange geplanten Urlaub in Sri Lanka beziehungsweise Südafrika. Sie wurden weder bei der Einreise nach Wien-Schwechat, noch am Flughafen München oder am Grenzübergang Walserberg kontrolliert. Die Einheimischen haben sich nun selbstständig für 14 Tage in Quarantäne begeben, Symptome zeigen sie keine.