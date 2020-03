Coronavirus Bäder wie Grimmingtherme reduzieren oder schließen ganz

Um sich vor dem Coronavirus zu schützen, bleiben Grimmingtherme und Narzissenbad für externe Besucher geschlossen. Hotelgäste dürfen die Anlagen benützen. Das Ramsauer Bad schließt mit Freitag, in Schladming wird die geplante Revision auf nächste Woche vorverlegt.

Aus und vorbei: Die Grimmintherme bleibt für externe Gäste bis 3. April geschlossen © GT

Das Coronavirus wirkt sich auch auf die Bade- und Saunalandschaften im Bezirk Liezen aus. Sowohl die Grimmingtherme in Bad Mitterndorf als auch das Narzissenbad in Bad Aussee bleiben für externe Gäste geschlossen. "Diese Entscheidung orientiert sich am aktuellen Erlass des Österreichischen Gesundheitsministeriums und stellt eine präventive Vorsichtsmaßnahme dar, um unserer Verantwortung gegenüber unseren Gästen und MitarbeiterInnen gerecht zu werden", heißt es etwa beim Narzissenbad.