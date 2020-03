Großdisko Liezen"Base"-Zukunft weiter ungewiss

Facebook

Im Herbst könnte es unter Bollwerk-Führung weitergehen - so das Gebäude vorher nicht verkauft wird © Veronika Höflehner

Am 4. Jänner wurden die Rollläden in der ehemaligen Großdisco "Base" in Liezen geschlossen - und das wird auch noch eine Weile so bleiben. Die Bollwerk-Gruppe, dem das Gebäude in der Niederfeldstraße gehört, befinde sich noch mitten in den Verhandlungen mit den Interessenten, erklärt Geschäftsleiter Martin Fritz.