Wegen starken Brandgeruchs, der aus einer Wohnung in Liezen-Winkl drang, wurde die Feuerwehr am Montagabend alarmiert. Einsatzkräfte brachen Balkontür auf und holten Mann aus der Wohnung.

Abendlicher Einsatz in Liezen © FF Liezen-Stadt

Um 18 Uhr wurde die Feuerwehr Liezen-Stadt am Montagabend zu der Wohnung in Liezen-Winkl gerufen. Ein Großaufgebot rückte aus und stellte vor Ort fest, dass Rauch aus der versperrten Wohnung drang. "In weiterer Folge wurde mittels schwerem Atemschutz ein Einstieg über den Balkon der im ersten Obergeschoß befindlichen Wohnung vorgenommen", berichtet die Feuerwehr. Der Atemschutztrupp brach die Balkontür auf und fand einen schlafenden Mann in den verrauchten Räumlichkeiten.