Kultdisco in Irdning „Rauchverbot hat Gesellschaft zerrissen“

Die Kultdisco „Gabriel“ in Irdning verzeichnet massive Umsatzeinbußen. Drei Betriebe im Bezirk wurden wegen Übertretungen angezeigt.

Kultdisco in Irdning

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Stimmung in der Kultdisco habe stark unter dem seit November bestehenden Rauchverbotes gelitten. © KK

Seit November darf in den heimischen Lokalen nicht mehr geraucht werden. Für Josef Gabriel, Seniorchef der Kultdisco „Gabriel“ in Irdning ein schwerer Fehler: „Es ist einfach trostlos. Die Politik hat mit dieser Entscheidung unsere Gesellschaft zerrissen.“ Die Hälfte des Publikums der Disco befinde sich so ständig vor der Tür, „Stimmung kommt herinnen keine mehr auf. Das Gemütliche ist verloren gegangen.“