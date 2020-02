Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit vereinten Kräften konnte der Bus aus seiner misslichen Lage befreit werden © FF Obersdorf

Der Wintereinbruch, den Sturmtief Bianca mit Höchstgeschwindigkeit in den Bezirk Liezen blies, hielt seit Freitag in den frühen Morgenstunden die Freiwilligen Feuerwehren der Region auf Trab. Dichtes Schneetreiben und teils spiegelglatte Straßen sorgten für eine ganze Reihe an Unfällen.