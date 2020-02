Feuerwehren mussten hängengebliebenen Lkw am Mittwochabend am Pyhrnpass aus misslicher Lage befreien.

FF Pyhrn und Spital am Pyhrn im Einsatz © FF Pyhrn

Zu einem Lkw, der am Mittwochabend am Pyhrnpass hängengeblieben war, mussten die Feuerwehren Pyhrn und Spital am Mittwochabend ausrücken. Das Schwerfahrzeug hatte auf der Schneefahrbahn die Steigung nicht überwinden können und rutschte schließlich rechts gegen die Leitschiene, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Der Lkw musste per Seilwinde gesichert und auf die Fahrbahn gezogen werden.