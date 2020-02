Die fünfte Jahreszeit feiert man in Bad Aussee traditionell besonders ausgelassen. Flinserl und Trommelweiber sind die Hauptprotagonisten.

Das Zentrum von Bad Aussee ist voll mit Narren und Gästen, die dem Aufnahmeritual der Novizinnen bei den Trommelweibern folgen © Christian Huemer

"Es gibt eigentlich nur wenige Figuren im österreichischen Fasching, die eindeutig einem Ort zugewiesen werden können", meint Ausseerland-Salzkammergut Tourismuschef Ernst Kammerer am Rande des großen Umzugs am Dienstag in Bad Aussee. Die Region hat jedoch gleich zwei davon: Flinserl und Trommelweiber gehören eindeutig ins Ausseerland. Dort hat das lustige Brauchtum mittlerweile den Status des immateriellen Weltkulturerbes - die älteste Gruppe zieht schon seit 1767 mit weißen Gewändern und Trommeln durch den "Markt", wie es auf ausseerisch heißt.