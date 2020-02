Facebook

© Veronika Höflehner

Auch in der Bezirkshauptstadt erreicht der Fasching traditionell am Dienstag den Höhepunkt. Am späten Vormittag marschierten schon die Liezener Trommelweiber mit Pauken und Trompeten durch die Stadt.