Wutanfall unter Drogen in Liezen 21-Jähriger schlug bei mehreren Autos Scheiben ein

Ein 21-Jähriger wird verdächtigt in der Nacht auf Mittwoch in Liezen bei mehreren Autos Seiten- und Heckscheiben eingeschlagen zu haben. Bei der Einvernahme gab der amtsbekannte Mann an, wegen seines Suchtmittelkonsums einen Wutanfall gehabt zu haben.