Die winterlichen Fahrverhältnisse haben zu einigen Feuerwehreinsätzen im Bezirk Liezen geführt. Zu tun bekam man es unter anderem mit mehreren hängengebliebenen Lkw. Am Nachmittag kippte auf der B 320 Sattelschlepper um - die Straße war mehrere Stunden lang gesperrt.

Bei St. Martin am Grimming

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der umgestürzte Sattelschlepper © Feuerwehr/BFV Liezen/Schlüßlmayr

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der B 320 bei St. Martin am Grimming ein Unfall. Ein Sattelschlepper, beladen mit Gipskartonplatten, ist dort aus vorerst unbekannter Ursache umgestürzt, zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte dichtes Schneetreiben. "Die Platten müssen umgeladen werden. Die Straße dürfte in dem betroffenen Bereich noch bis etwa Mitternacht gesperrt sein", war anfangs die Befürchtung der Einsatzkräfte.