Der bekannte Kommunikationsexperte Martin Schoiswohl ist vor wenigen Tagen völlig überraschend im 60. Lebensjahr verstorben. Das Unternehmen wird nun von seiner Tochter weitergeführt. "Nach dem Motto meines Vaters: Ganz oder gar nicht!" Verabschiedung am Samstag, 1. Februar, in Bad Aussee.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Martin Schoiswohl mit seiner Tochter Maria, die nun das Kommhaus leitet © Astrid Schoiswohl

Auch in der wohl größten Krise der Bad Ausseer Agentur Kommhaus, die nationale und internationale Kunden betreut sowie Partner des Narzissenfestes ist, bleibt das Unternehmen seinem Ruf als verlässlicher Kommunikator treu. Martin Schoiswohl, Geschäftsführer und gleichsam Herz der Agentur, ist vor wenigen Tagen völlig unerwartet verstorben. In einer Aussendung teilt die Firma nun mit, wie es weitergeht: Tochter Maria, promovierte Kommunikationswissenschafterin und Journalistin, die zuletzt auch in der Geschäftsführung tätig war, übernimmt mit sofortiger Wirkung die Agentur. „Es ist unfassbar traurig“, sagt sie, „aber nach dem Motto meines Vaters ,Ganz oder gar nicht‘ bin ich jetzt ganz dabei.“