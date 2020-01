Facebook

Teil der beschädigten Loipe © K. Sölkner

Für großen Schaden hat ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag in Bad Mitterndorf gesorgt. Der Lenker war mit seinem Fahrzeug auf der Langlaufloipe unterwegs und hat selbige auf einer Länge von acht Kilometern schwer beschädigt."Gott sei Dank ist das wenigstens in der Nacht nach dem Steiralauf passiert und nicht in jener davor. Es war nämlich genau die Strecke betroffen, auf der das Rennen stattgefunden hat", berichtet Tourismusreferent Kurt Sölkner. "Einen Teil davon ist der Unbekannte sogar zweimal gefahren."