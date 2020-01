Kleine Zeitung +

Auf der "Blutschwitz" festgefahren Reisebus musste von Feuerwehr befreit werden

In einem nächtlichen Einsatz musste die Freiwillige Feuerwehr Bad Aussee einen Reisebus aus einer steilen, kurvenreichen Straße in Bad Aussee befreien. Warum der Busfahrer in die mehr als 20 Prozent steile "Blutschwitz-Straße" geriet, ist unklar.