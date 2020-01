Die winterlichen Verhältnisse haben am Samstagvormittag zu einem Unfall auf der Pyhrnautobahn bei Gaishorn geführt.

Feuerwehr musste ausrücken © FF Gaishorn

Gegen 10 Uhr geriet ein Lenker am Samstag auf der A9 im Bereich Gaishorner See mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Das Auto krachte in weiterer Folge gegen die Leitschiene und kam auf der Überholspur zum Stehen. Der Lenker kam glimpflich davon, heißt es seitens der Feuerwehr.