Am Freitag startete in Schladming die Planai Classic – mit neuem Teilnehmerrekord und Kult-Kieberer Wolfgang Böck alias „Trautmann“.

Start zum Dachstein Prolog in Schladming, im Bild Wolfgang Böck im Porsche 912, Bj. 1968 © Planai-Classic / Martin Huber

Eines gleich vorweg, die Planai Classic ist nichts für empfindsame automobile Gemüter. Von Glatteis bis Tiefschnee und von Kaiserwetter bis Schneesturm war in den vergangenen Jahren alles dabei. Vom 3. bis 5. Jänner geht über die Bühne, was das Veranstalterduo Michael Glöckner und Helmut Zwickl so charmant „drei Tage Winterabenteuer“ nennt.