Fahrer schwer verletzt Geländewagen stürzte in die Tiefe

Geländewagen kam am Dienstag auf verschneiter Forststraße am Aichberg im Bezirk Liezen in einer Kurve ins Rutschen und stürzte durch steiles Waldstück ab. Beifahrer konnte gerade noch rechtzeitig aus dem Auto springen.