Verkauf ließ Gerüchteküche brodeln Das Kiritog-Bierzelt "ist langfristig abgesichert"

Verkauf der „Fischerer Felder“ in Altaussee heizte in der Gerüchteküche im Ausseerland kräftig ein. Manche sahen gar das legendäre Kiritog-Bierzelt an seinem Standort gefährdet. Bürgermeister Gerald Loitzl beruhigt.