Die Nominierte in der Kategorie "Gastgeber" © KK

Eigentlich wollte Hans Wöls ja Tischler werden, am Ende setzten sich aber die Eltern mit ihrem Berufswunsch durch – und Hans Wöls wurde Koch. Kein Wunder, kocht der Chef des Landgasthofs Hubinger in Etmißl (Gemeinde Thörl) doch in jenem Lokal, das einst sein Großvater 1932 im Alter von 21 Jahren von Peter Hubinger erworben hat. Dort verarbeitet Wöls gerne jene Produkte, die ihm die Natur schenkt, weshalb auch die Speisekarte regelmäßig wechselt. Dabei profitiert Wöls von jenen Erfahrungen, die er im Zuge seiner Ausbildung beispielsweise am Alpl oder in Vorarlberg gesammelt hat.