In einem großen Ferienhaus an der Altausseer-Straße ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Rettungskräfte mussten mit schwerem Atemschutz vordringen.

Kommandant der Feuerwehr Altaussee: Christian Fischer © Christian Huemer

Großeinsatz für die Feuerwehren im Ausseerland: Die Florianis wurden zu einem Brand in einem großen Ferienhaus an der Altausseerstraße gerufen. Knapp 60 Feuerwehrleute (Altaussee, Bad Aussee und Unterkainisch) samt der großen Drehleiter des Abschnitts waren in Kürze am Einsatzort. "Der Brand ist im Bereich des Dachstuhls ausgebrochen, das Gebäude war derzeit unbewohnt", erklärt Christian Fischer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Altaussee. Die Einsatzkräfte mussten die Tür aufbrechen, um ins Innere zu gelangen. "Es war ein massiver Angriff mit Wasser nötig, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Wir hatten gleich mehrere Atemschutz-Trupps im Einsatz." Auch eine Zubringerleitung von dem direkt neben der Straße gelegenen Traunfluss musste eingerichtet werden.