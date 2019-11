Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am späten Mittwochnachmittag auf der B320 in Weißenbach bei Liezen. Ein 44-jähriger Slowene verletzte sich dabei unbestimmten Grades.

Drei Feuerwehren waren im Einsatz © MAK - Fotolia

Am Mittwoch gegen 17.15 Uhr war der 44-jährige Slowene mit seinem Pkw auf der B 320 unterwegs. In Weißenbach bei Liezen übersah er laut eigenen Angaben, dass das vor ihm fahrende Fahrzeug zum Stillstand gekommen war. In weiterer Folge prallte er gegen das Auto, das von einer 23-Jährigen aus dem Bezirk Liezen gelenkt wurde.