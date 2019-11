Schladminger im Quoten-Hit Sein erster Einsatz als Fernseh-Bergretter

Der Schladminger Schauspieler Ferdinand Seebacher ist heute erstmals in der neuen Staffel der ZDF-Serie „Die Bergretter“ zu sehen.

Dreharbeiten mit Skidoofahren und Tauflug bereiteten dem sportlichen Schauspieler keine Probleme © Martin Huber

"Markus ist genervt, weil sich der so erfahrene Kletterer Simon Plattner unnötig in Gefahr manövriert hat. Als Markus erfährt, dass Simon zudem Teil des Bergretter-Teams werden soll, ist er wenig begeistert.“ In der offiziellen Vorschau des ZDF auf die heute beginnende elfte Staffel der TV-Erfolgsserie wird ein bisschen etwas über die Rolle des Schladminger Schauspielers Ferdinand Seebacher verraten.