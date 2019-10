Facebook

Das Rote Kreuz lieferte den Mann ins Krankenhaus ein © Jürgen Fuchs

Zwei Oberösterreicher waren am Montagnachmittag in Ramsau am Dachstein mit Arbeiten an einem sogenannten "Fan-Court" beschäftigt. Zum Errichten eines Fangzauns kam ein fahrbares Gerüst zum Einsatz. Gegen 14.30 Uhr wollte ein 58-jähriger Arbeiter das Gerüst verschieben, der 38-Jährige, der darauf stand, stürzte daraufhin fast vier Meter in die Tiefe und schlug auf dem Asphaltboden auf.