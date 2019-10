35 Projekte sind in der Leader-Region Liezen-Gesäuse auf Schiene, 200.000 Euro stehen für weitere noch zur Verfügung.

Die Regions-Verantwortlichen mit Eva Stiermayr (RML, Mitte) © D. Burgsteiner

"Als Region sind wir sehr erfolgreich, wir sind diejenigen, die am aktivsten sind“, erklärte gestern der Vorsitzende der Leader-Region Liezen-Gesäuse und Vizebürgermeister der Bezirkshauptstadt, Stefan Wasmer. Stolze 35 Projekte sind es, die sich in der derzeitigen Leader-Periode in Umsetzung befinden beziehungsweise schon umgesetzt worden sind.