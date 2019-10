Facebook

© (c) Jonas Pregartner

Die Feuerwehren Ramsau am Dachstein und Schladming wurden am Mittwoch um 12:43 Uhr zu einem Brand im zweiten Obergeschoss eines Mehrparteienhauses in Ramsau-Ort gerufen. In einem Zimmer war ein Brand ausgebrochen, darin befand sich eine leblose Frau.